نصية ينشر قراءة للمؤتمر الصحفي عقب مؤتمر (برلين2)

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نشر عضو مجلس النواب عبد السلام نصية اليوم الأربعاء قراءة سريعة للمؤتمر الصحفي عقب اجتماع (برلين 2).

وقال نصية في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”استمرار عدم التوافق الاقليمي والدولي بشأن ليبيا، ولا حسم في المسار الدستور ولا ضمان لنتائج الانتخابات”.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الحديث عن خروج القوات الاجنبية والمرتزقة بالتزامن ولا وجود لآلية واضحة، ولا حديث عن مسار توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأشار نصية إلى أن وزيرة الخارجية الليبية تتحدث بالإنجليزية في مؤتمر صحفي بشأن القضية الليبية.

وطالب عضو مجلس النواب الليبيين وخاصة المجلس الرئاسي القيام بمهامه في لعب دور الأب الراعي للقضية الليبية والتمسك بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

ودعا نصية إلى تفعيل دور لجنة 5+5 ومنحها مدة محددة لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأفاد أن اليوم اتضح أكثر لليبيين أنه لا أحد يرغب في استعادة الدولة إلا الليبيين أنفسهم لذلك عليهم تغليب المصلحة العليا والتنازل للوطن والابتعاد عن الأنانية الشخصية المقيتة.