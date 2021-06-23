نصية يطالب الاتحاد الأفريقي التحرك ضد حصول الكيان الصهيوني على صفة مراقب بالاتحاد

أخبارليبيا24

طالب عضو مجلس النواب الليبي عبدالسلام نصية بضرورة مخاطبة الاتحاد الأفريقي للتحرك ضد حصول الكيان الصهيوني على صفة مراقب بالاتحاد ووضع الاستراتيجيات لتنفيذ ذلك.

وأكد عضو نصية خلال مشاركته الثلاثاء في الاجتماع الخامس للجنة فلسطين الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالبرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة على ضرورة متابعة تنفيذ كافة الإجراءات التي أحيلت إلى العديد من المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية و المنظمات الحقوقية.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الخطوات المتخذة حيال قرار البرلمان العربي الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت في شهر مايو الماضي بمقر جامعة الدول العربية.

وناقشت الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة واعتداءاتها على المسجد الأقصى والتهجير القسري الأهالي حي الشيخ جراح والعدوان على قطاع غزة.

الجدير بالذكر بأن لجنة فلسطين بالبرلمان العربي أعدت مشروع بيان ختامي حول مستجدات الوضع في الأراضي المحتلة سوف يـصدر عن الجلسة العامة للبرلمان العربي يوم السبت المقبل .