من برلين .. الدبيبة: نرفض العودة للحرب والعبث بمقدرات ليبيا

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كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة عن عدد من النقاط التي ستركز عليها حكومته خلال مشاركتها في مؤتمر برلين”2″ .

الدبيبة قال في تغريدات له عبر تويتر اليوم الأربعاء: “توجهنا إلى برلين ممثلين عن حكومة وحدة وطنية، حاملين آمال وتطلعات الليبيين بدولة موحدة مستقرة، رافضين العودة للحروب والعبث بمقدرات الدولة. سنبذل كل جهدنا من أجل استقرار بلادنا وتحقيق الرخاء لشعبنا.

وأضاف “نحن هنا في برلين لتجديد الالتزامات التي تعهّد بها المجتمعون في برلين الأول، والاتفاق مع أصدقاء ليبيا حول أفضل الحلول لدعم مسار استقرار ليبيا وسلامة أراضيها و وحدة شعبها وحفظ سيادتها الوطنية”.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن ” توحيد المجتمع الدولي وضمان سماع صوت الشعب الليبي أمر حيوي خلال هذه المرحلة المهمة في تاريخ ليبيا.

وقال “أمامنا الكثير من التحديات ولكن هناك فرصة عظيمة لتحقيق الديمقراطية وعودة الأمانة للشعب الليبي لاختيار من يمثله عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”.