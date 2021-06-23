“ماس” يطالب بانسحاب كافة المرتزقة من ليبيا

"ماس" : سنواصل العمل من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية في ليبيا

23 يونيو، 2021 10:59 ص
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أخبار ليبيا 24 – خبر

جدد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مطالبته اليوم الأربعاء بانسحاب كافة المرتزقة من ليبيا، مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها 24 ديسمبر كما هو مخطط في ليبيا .

هاس وقال في تصريحات صحافية قبيل انعقاد مؤتمر برلين “2” : “بالتعاون مع الحكومة الليبية والأمم المتحدة، سنواصل العمل من أجل ذلك”.

وفي يناير 2020، دعا ماس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى جانب الأمم المتحدة، البلدان المتورطة في الصراع الليبي إلى برلين لأول مرة .

وكالة الأنباء الفرنسية قالت إنه لأول مرة تشارك الحكومة الليبية في المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية، وسيبحث المؤتمر العملية الانتقالية في ليبيا منذ المؤتمر الأخير، و”المراحل المقبلة لفرض استقرار دائم” للوضع، حسبما أوضحت وزارة الخارجية الألمانية المضيفة للمؤتمر.

كما أنه من المقرر أن يدلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمداخلة، وستمثل الولايات المتحدة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة أوروبية .

وجدير بالذكر أنه ينعقد مؤتمر برلين 2 على مستوى وزراء الخارجية، المعني بمناقشة الأزمة الليبية، ومن بين الدول المشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، ومصر.

23 يونيو، 2021 10:59 ص
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