تعرف على المبالغ الموردة من المركزي إلى المصارف خلال هذا العام
حجم الإيداعات لدى المركزي يوضح أن أزمة السيولة مفتعلة
أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك
ليبيا المركزي يعلن عن حجم المبالغ الموردة من المصارف التجارية إلى أقسام الاصدار بالمصرف خلال الفترة من مطلع يناير إلى منتصف يونيو لهذا العام الجاري .
المبالغ الموردة من المصارف التجارية بلغ 3.12 مليار دينار.
أقسام الإصدار وزعت لفروع المصارف التجارية بكافة المناطق 700 مليون دينار .
“306” مليون دينار لفروع المصارف بالمنطقة الجنوبية.
“278” مليون دينار لفروع المصارف بالجبل الغربي.
“93” مليون دينار لفروع المصارف بطرابلس
شحنات السيولة للمنطقة الشرقية تجاوزت 200 مليون دينار .