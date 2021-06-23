تعرف على المبالغ الموردة من المركزي إلى المصارف خلال هذا العام

حجم الإيداعات لدى المركزي يوضح أن أزمة السيولة مفتعلة

23 يونيو، 2021 11:10 ص
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أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك

ليبيا المركزي يعلن عن حجم المبالغ الموردة من المصارف التجارية إلى أقسام الاصدار بالمصرف خلال الفترة من مطلع يناير إلى منتصف يونيو لهذا العام الجاري .

المبالغ الموردة من المصارف التجارية بلغ 3.12 مليار دينار.

أقسام الإصدار وزعت لفروع المصارف التجارية بكافة المناطق 700 مليون دينار .

“306” مليون دينار لفروع المصارف بالمنطقة الجنوبية.

“278” مليون دينار لفروع المصارف بالجبل الغربي.

“93” مليون دينار لفروع المصارف بطرابلس

شحنات السيولة للمنطقة الشرقية تجاوزت 200 مليون دينار .

23 يونيو، 2021 11:10 ص
25

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