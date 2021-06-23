المنفي ودي مايو يبحثان عودة استقرار ليبيا عبر مؤتمر برلين 2

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو سبل عودة الاستقرار إلى ليبيا من خلال مؤتمر برلين 2.

وأكد المنفي خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الأربعاء، على هامش زيارة رسمية يجريها إلى روما على أهمية التنسيق الإقليمي وتوحيد الجهود لدعم رؤية ليبيا في مؤتمر برلين 2، بما يخدم تحقيق خارطة الطريق والمسار السياسي وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

والتقى المنفي في وقت سابق أمس الثلاثاء مع رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي.