المنفي في ضيافة رئيس إيطاليا كأول رئيس ليبي منذ عشر سنوات

أخبارليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الثلاثاء مع رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريل عدداً من القضايا المشتركة.

واستعرض المنفي وماتاريلا في قصر كيرينالي التاريخي بالعاصمة روما في سابقة هي الأولى منذ عشر سنوات أهمية تعزيز التعاون خاصة في مجالات الهجرة، والتنمية ودعم الانتخابات.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي الدعوة رئيس الجمهورية الإيطالية لزيارة ليبيا، حيث عبر الأخير عن قبوله الدعوة.

وقال ماتاريلا خلال ترحيبه برئيس المجلس الرئاسي، :”إنها المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يستقبل فيها القصر رئيساً ليبياً”.

وأكد رئيس الجمهورية الإيطالية على دعم بلاده للمجلس الرئاسي، مشيداً بجهوده في العمل لأجل تحقيق استقرار البلاد.

ويعتبر قصر كيرينالي التاريخي، الذي شهد اللقاء، مقرًا دائماً لإقامة رئيس الدولة، والمقر الرسمي لملك إيطاليا منذ العام 1970 م.