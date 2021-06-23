القيادة العامة تصدر بيانًا حول الاستحقاق الانتخابي ومؤتمر برلين 2

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية دعمها بشكل كامل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021م وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 في موعدها.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها أن الشعب الليبي لا يقبل التأجيل أو التأخير أو التغيير في موعد إجراء الانتخابات من أي طرف.

وأضافت القيادة العامة :”نأمل من بعثة الأمم المتحدة ضرورة اتخاذ كل التدابير وتحمل مسؤوليتها لإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه”.

وتابعت القيادة :”نحن ندعم جهود البعثة الأممية لإعادة الاستقرار في ليبيا من خلال نجاح أعمال الحوار السياسي الذي يتطلع إليه الليبيون جميعا للوصول لصياغة قاعدة دستورية توافقية تسمح للجميع الدخول في السباق الانتخابي بدون شروط مسبقة، وليحتكم الليبيون إلى صندوق الانتخاب ولإرادتهم في اختيار من يقود ليبيا إلى بر الأمان والاستقرار والسلام الدائم”.

وأوضحت القيادة العامة أن الحوار السياسي الحالي هو فرصة تاريخية أمامنا جميعا والتي يجب استغلالها على النحو الذي يخرج بلادنا من أزمتها المعقدة والمتشابكة داخليا وخارجيا، وكيفية الخروج بمسودة دستورية يجب أن ترى النور وتضئ الطريق بهدف تأمين حياة مستقرة وأمنه يستحقها الليبيين.

وشددت القيادة العامة على ضرورة اغتنام فرصة انعقاد مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو الجاري وتقديم الشكر والتقدير الكبيرين لدولة ألمانيا الاتحادية على استضافتها أعمال مؤتمر برلين الأول والثاني.

وأضافت القيادة :”نأمل التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها والتزام حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تسهل مهام المفوضية العليا للانتخابات ودعمها بالإمكانيات المطلوبة”.

وذكرت القيادة العامة :”نتطلع من الدول المنخرطة في مؤتمر برلين بذل كل الجهود التي تضمن المغادرة

الفورية للقوات النظامية الأجنبية وكذلك جميع المرتزقة من ليبيا بأشراف بعثة الأمم المتحدة”.

وأفادت القيادة :”من جانبنا نؤكد الدعم الكامل للجهود الصادقة والحقيقية التي تضمن خروج المرتزقة جميعا من بلادنا، فهناك اللجنة العسكرية 5+5 التي قامت وتقوم بجهود عظيمة لتطبيق نتائج مؤتمر برلين الأول”.

وأكدت القيادة على ضرورة دعم اللجنة العسكرية 5+5 وتسهيل مهامها على النحو الذي يؤدي لتنفيذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح من الجماعات غير النظامية والخارجة عن القانون، وغيرها من الخطوات الهامة التي تعمل هذه اللجنة بخطوات ثابتة لتنفذها وفقا لقرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمر برلين.