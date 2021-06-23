القابضة للاتصالات تتفق مع مصر على إنشاء مدينتين ذكيتين في ليبيا

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أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، فيصل قرقاب، أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على إنشاء مدن ذكية، في مدينتي طرابلس وبنغازي، مؤكدا أنه سينطلق البدء في تنفيذ هذه الخطة خلال العام الجاري.

وجاء ذلك في ختام زيارة قرقاب والوفد المرافق له إلى مصر، والتي دامت ثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع وزير الاتصالات والتكنولوجيا عمرو طلعت.

ووقعت القابضة للاتصالات والشركة المصرية للاتصالات عقود مشروعات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا الربط البيني شملت التدريب وتنمية القدرات، عبر الاستفادة من الخبرات والتقنية في مصر.