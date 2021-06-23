السفارة الأمريكية: 60% من الليبيين سيشاركون في انتخابات ديسمبر

23 يونيو، 2021 3:00 م
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أخبار ليبيا 24

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن مؤتمر برلين 2 سيدفع بالتقدم نحو الانتخابات الوطنية في ليبيا واستعادة سيادة الدولة الليبية.

وأوضحت السفارة، اليوم الأربعاء، في تغريدات منفصلة عبر تويتر، أن ما يقارب الـ 60% من الليبيين سيشاركون في التصويت في الانتخابات الوطنية بينما يتفاءل 70% بشأن نجاح الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل وأن 2 إلى 3 % يرفضون تأجيل الانتخابات إلى ما بعد 2021 وفق استبيان أجرته السفارة.

وطالبت السفارة مندوبي مؤتمر برلين 2 والممثلين الليبيين إلى التعقد بالتزامات ثابتة تمهد الطريق أمام أجراء انتخابات ديسمبر وإخراج المرتزقة من ليبيا.

 

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23 يونيو، 2021 3:00 م
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