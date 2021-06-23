الدبيبة يلتقي ميركل لتقييم نتائج مؤتمر برلين2

23 يونيو، 2021 9:51 م
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الدبيبة وميركل
الدبيبة وميركل

أخبارليبيا24

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجتماعا لتقييم نتائج مؤتمر برلين الثاني.

واستعرض اللقاء بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة تطوير اوجه التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

وتقدم رئيس الحكومة بالشكر لجمهورية ألمانيا الاتحادية على استضافتها لأعمال مؤتمري برلين الأول والثاني حول ليبيا.

وأعلن في العاصمة الألمانية برلين عن اختتام مؤتمر (برلين 2)، الذي ناقش الأوضاع في ليبيا بمشاركة جهات دولية فاعلة وبرعاية من الأمم المتحدة وألمانيا.

23 يونيو، 2021 9:51 م
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