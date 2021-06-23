إنفوغرافيك | من هو عماد البناني الذي أختاره إخوان ليبيا خلفا لـ صوان؟

أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك

انتخب حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا القيادي المتطرف عماد البناني رئيسا جديدا للحزب خلفا لـ محمد صوان.

– من مواليد بنغازي عام 1960.

– عمل في ليبيا كمهندس طيران.

– قُبض عليه عدة مرات في فترة النظام السابق.

– غادر البلاد في 1995 ليستقر في زيورخ السويسرية.

– أحد مؤسسي تنظيم الإخوان في مدينة بنغازي.

– شارك في تأسيس حزب الإخوان في 2012.

– مدرج على قائمة الإرهاب الخاصة بمجلس النواب.

– ينتمي إلى “صقور تنظيم الإخوان” في ليبيا الرافضين للحل السياسي.

– أحد أخطر قيادات الإخوان في ليبيا وينتمي إلى التيار القطبي في التنظيم.

– له علاقات واسعة بالميليشيات.

– اقترح تشكيل “قوات الحرس الوطني” من عناصر الميليشيات.

– له ارتباط وثيق مع القيادي الإخواني المصري يوسف ندا.