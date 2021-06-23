إنفوغرافيك | من هو عماد البناني الذي أختاره إخوان ليبيا خلفا لـ صوان؟
أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك
انتخب حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا القيادي المتطرف عماد البناني رئيسا جديدا للحزب خلفا لـ محمد صوان.
– من مواليد بنغازي عام 1960.
– عمل في ليبيا كمهندس طيران.
– قُبض عليه عدة مرات في فترة النظام السابق.
– غادر البلاد في 1995 ليستقر في زيورخ السويسرية.
– أحد مؤسسي تنظيم الإخوان في مدينة بنغازي.
– شارك في تأسيس حزب الإخوان في 2012.
– مدرج على قائمة الإرهاب الخاصة بمجلس النواب.
– ينتمي إلى “صقور تنظيم الإخوان” في ليبيا الرافضين للحل السياسي.
– أحد أخطر قيادات الإخوان في ليبيا وينتمي إلى التيار القطبي في التنظيم.
– له علاقات واسعة بالميليشيات.
– اقترح تشكيل “قوات الحرس الوطني” من عناصر الميليشيات.
– له ارتباط وثيق مع القيادي الإخواني المصري يوسف ندا.