إنفوغرافيك ا تعرف على اللجنة المكلفة بتقديم تصور لإعادة تنظيم قطاع الإعلام في ليبيا

23 يونيو، 2021 12:13 ص
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إنفوغرافيك-أخبارليبيا24
إنفوغرافيك-أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة القرار رقم (148) بتشكيل لجنة لتقديم تصور لإعادة تنظيم قطاع الإعلام في ليبيا

تكون اللجنة بحسب المادة الأولى من القرار تحت إشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي

واللجنة مكونة من:

1- عبدالرزاق الداهش – رئيسا

2- جلال محمد بالقاسم عثمان – عضوًا

3- فتحي أميمة – عضوًا

4- عطية باني – عضوًا

5- منير القعود – عضوًا

6- محمد الأصفر – عضوًا

7- سليمة بن نزهة – عضوًا

8- علي جابر – عضوًا

9- فريدة طريبشان – عضوًا

10- عياد العشيبي – عضوًا

23 يونيو، 2021 12:13 ص
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