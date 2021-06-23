إنفوغرافيك ا إحصائية المرأة الليبية في سوق العمل خلال عشر سنوات
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المرأة في سوق العمل الليبي (النسبة مئوية وترتيب ليبيا في الوطن العربي)
إحصائية 1991: النسبة (24.53 %) الترتيب الثامن
إحصائيات العشر سنوات الأخيرة:
سنة 2011 النسبة (33.90 %) الترتيب السادس
سنة 2012 النسبة (34.00%) الترتيب السادس
سنة 2013 النسبة (34.03 %) الترتيب السادس
سنة 2014 النسبة (34.05 %) الترتيب السادس
سنة 2015 النسبة (34.06 %) الترتيب السادس
سنة 2016 النسبة (34.08 %) الترتيب السابع
سنة 2017 النسبة (34.06 %) الترتيب الثامن
سنة 2018 النسبة (34.04 %) الترتيب الثامن
سنة 2019 النسبة (34.01 %) الترتيب الثامن
سنة 2020 النسبة (34.00 %) الترتيب الثامن
سنة 2021 النسبة (34.00 %) الترتيب التاسع
المصدر – The World Bank