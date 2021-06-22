“3.12” مليار دينار قيمة المبالغ الموردة من المركزي إلى المصارف خلال 6 أشهر حجم المبالغ بإيداعات المصارف لدى المركزي يوضح أن أزمة السيولة مفتعلة .. فمن وراء ذلك ؟

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن أن حجم المبالغ الموردة من المصارف التجارية وأقسام الإصدار بالمصرف خلال الفترة من مطلع يناير 2021 إلى منتصف يونيو الجاري والتي بلغت حوالي 3.12 مليار دينار.

المركزي وفقًا لبيان صحفي له اليوم الثلاثاء ذكر أنه تم توزيع المبلغ من أقسام الإصدار إلى فروع المصارف التجارية بكافة المناطق بقيمة 700 مليون دينار .

أوضح أنه تم توزيع 306 مليون دينار لفروع المصارف بالمنطقة الجنوبية، و 278 مليون دينار لفروع المصارف بالجبل الغربي، و 93 مليون دينار لفروع المصارف بطرابلس، بالإضافة إلى شحنات السيولة التي تم تحويلها إلى المنطقة الشرقية عن طريق المصارف التجارية تجاوزت 200 مليون دينار .

وتوضح هذه المبالغ تزايد حجم إيداعات المصارف لدى المصرف المركزي مع توفر مخزون وأرصدة كبيرة من السيولة لدى المصارف .

ويعمل مصرف ليبيا المركزي في إطار خطته لتوزيع السيولة بالتنسيق مع المصارف التجارية على فتح كافة الفروع المصرفية أبوابها أمام العملاء ورفع سقف السحب .

وتلقي أزمة شحّ السيولة النقدية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، بظلالها على كامل مناحي الحياة في البلاد،حيث يتدافع المئات من الزبائن أمام البنوك في عدة مناطق، والذين ينتظرون لساعات طويلة بهدف سحب الأموال في دلالة واضحة على النقص الحاد في السيولة.

وأصبح الانتظار يوميا لساعات طويلة أمام المصارف، أمرا روتينيا بالنسبة إلى عدد كبير من المواطنين المحتاجين لسحب جزء من أموالهم.