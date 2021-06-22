وفد من حكومة الدبيبة في الإسكندرية لبحث ملفات النقل الزيارة تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الأخيرة بين كل من وزير المواصلات الليبي ووزير النقل بمصر

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصل وفد من وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، إلى مدينة الإسكندرية المصرية للاجتماع بنظرائهم المصريين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقد الوفد الليبي، الذي يضم عدد من القطاعات والجهات السيادية بقطاع النقل المصري لبحث إجراءات تعزيز التعاون في مجال النقل بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الزيارة تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة في العشرين من أبريل الماضي بمدينة طرابلس بين كل من وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ووزير النقل بجمهورية مصر العربية والمتضمنة إجراءات تعزيز التعاون في مجال النقل بين البلدين الشقيقين.

وضم وفد الجانب الليبي رئيس مصلحة النقل البري، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، ورئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، ومدير المكتب القانوني بديوان وزارة المواصلات.

وعقدت اجتماعات تقابلية بين الطرفين تم خلالها مناقشة الإجراءات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه بمذكرة التفاهم والتي نتج عنها توقيع محضر اجتماع تضمن إجراءات وآلية تفعيل ما تم الاتفاق عليه بمذكرة التفاهم.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، استقبل وفد مصري رفيع المستوي في العشرين من أبريل الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، وشهد اللقاء التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.