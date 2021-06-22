نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل عقيلة صالح بمقر الحكومة ببنغازي

اللقاء تناول تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتوحيد مؤسسات الدولة

22 يونيو، 2021 2:51 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر الديوان بمدينة بنغازي.

وتناول اللقاء عددا من الملفات في مقدمتها تقديم الخدمات للمواطن وعمل الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهله، بالإضافة إلى استكمال توحيد مؤسسات الدولة وعدد من القضايا الوطنية الهامة.

وناقش صالح والقطراني عدد من القضايا التي تهم المواطنين، وتوفير  الإمكانيات اللازمة لتطوير الحياة في المنطقة الشرقية.

22 يونيو، 2021 2:51 م
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