لجنة 5+5 تكشف موعد فتح الطريق الساحلي

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 من الطرفين، عن نتائج اجتماعهم الذي عقد بمدينة سرت، مؤكدين أنه تم تفقد الطريق الساحلي للوقوف على حالته ومدى صلاحيته للعمل.

وقال بيان أعضاء اللجنة اليوم الثلاثاء إن الطريق الساحلي بحاجة إلى صيانة عاجلة، مؤكدين أنه جرى الاتفاق مع شركة متخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، وأنه سيتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة .

وأكدت اللجنة أن الطريق الساحلي سيفتح للمرور فور الانتهاء من الأعمال المتعلقة بالصيانة والتأمين خلال أيام قليلة .

وأوضح البيان أن الأعضاء اطلعوا على الأماكن التي جرى تحديدها لإقامة البوابات والتمركزات الأمنية مع السماح بإدخال المعدات والتجهيزات الخاصة بذلك .

وأفادت اللجنة العسكرية أن غرف العمليات الميدانية من الطرفين ولجنة الترتيبات الأمنية التقوا بشكل مباشر على خط التماس لأول مرة، مشيرة إلى استمرار اجتماعاتها المنعقدة وأعمالها الميدانية المتعلقة بالصيانة والتأمين .

وفي سياق متصل، قال عضو وفد المنطقة الشرقية بلجنة 5+5 اللواء فرج الصوصاع في تصريحات صحيفة له اليوم إن الطريق الساحلي سيفتح نهاية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من صيانته على أن تتسلم وزارة الداخلية مهمة تأمينه .