ضبط ليبي حول مزرعته إلى مشتل لبيع نبات الميرجوانا

أخبار ليبيا24

قالت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، إن جهاز دعم الاستقرار بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من القبض على شخص ليبي مقيم بمنطقة المرازيق يقوم بتهمة الإتجار بنباتات مخدرة.

وأفادت الإدارة، أن المتهم قام بزراعة النباتات داخل مزرعته.

وأوضحت أن عملية القبض، جاءت بعد ورود معلومات مصدرية لأحد أعضاء التحري لجهاز دعم الاستقرار عن وجود شخص ليبي الجنسية يقوم بالاتجار بنباتات مخدرة نوع (مارجوانا) بتلك المنطقة.

وأضافت، عليه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين جهاز دعم الاستقرار ومكتب تحريات الادارة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتأكد من صحة المعلومة، وبعد التأكد من صحة المعلومة تم ضبط المعني متلبسًا بالإتجار بالمواد المخدرة.

وقالت الإدارة، إنه خلال مداهمة المزرعة تم ضبط نحو 123 شتلة مخدرة قام المتهم بزراعتها.

وأكدت الإدارة إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وأحيل إلى نيابة مكافحة المخدرات، والتي أمرت بعد ذلك باقتلاع النباتات وإعدامها.