داعش يفترس الشباب مستغلًا ضعفهم وحيرتهم

أخبارليبيا24- تقرير

كانت تبلغ من العمر 20 عاما عندما قررت هدى مثنى الكذب على أسرتها وابتكار رحلة وهمية لكي تترك جامعتها ومدينتها الأمريكية ألاباما وتنضم إلى تنظيم داعش في سوريا.

عند وصولها إلى وجهتها، وضعت في منزل للنساء غير المتزوجات دون مخرج لها سوى الزواج من أحد مقاتلي التنظيم، فتزوجت هدى عدة مقاتلين بحيث قتل أول اثنين منهم وأنجبت ابنا.

تحول هدى الجذري

كان تحول هدى في كنف التنظيم الإرهابي جذريا وكأنها بمجرد ارتداء النقاب أصبحت شخصية تؤمن بتعاليم الدولة الإسلامية المزعومة وتدافع عنها بشراسة، ناسية أهلها ومدينتها وحياتها السابقة.

فكانت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنادي للانتقام من أمريكا وقامت بحرق جواز سفرها علنا، كما روجت للقيام بعمليات إرهابية وسفك دماء كل من لا يطبق الشريعة.

أما اليوم، وبعد انهيار الدولة الإسلامية على رؤوس من تبجح بها، تجد نفسها هدى لاجئة في مخيم مع ما يقارب 1500 امرأة وطفل منبوذة من وطنها وممنوعة من العودة إليه.

إن كان للندم مقياس

“كنت ساذجة، ضعيفة، مضطهدة وغير مفهومة” تقول هدى محاولة تفسير خياراتها ومدركة أن لا حجة تبرر انضمامها إلى تنظيم إرهابي.

وتتابع لتقول “يا ليتني عرفت حينها ما أعرفه اليوم عن داعش، ولكن للأسف وقعت في الفخ وأنا صغيرة غير مدركة لخطورة ما أرتكبه، واليوم لقد فات الأوان لي ولأبني”.

تصف هدى الحياة في كنف التنظيم كطريقة عيش مروعة تتمنى أن تمحيها من ذاكرتها، وهي مدركة أن ندمها سوف يرافقها لبقية حياتها.

وفي محاولة أخيرة لتبرير ما فعلت تقول “توقعت مكانا سعيدا للمسلمين الصالحين حيث أقوم بمساعدة الآخرين في المستشفيات والمدارس، ولكن ما عشته كان جحيما على الأرض”.