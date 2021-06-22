خروج القوات الأجنبية والانتخابات.. أبرز ملفي مؤتمر برلين 2 حول ليبيا غدا

أخبار ليبيا24

يعقد يوم غد الأربعاء مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا لمناقشة العديد من الأجندة أبرزها الانسحاب الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد وتقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها بالـ24 من ديسمبر.

وقبل يوم من انعقاد المؤتمر، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو مشاركتها في المؤتمر.

وقالت في تغريدة على تويتر، إن المؤتمر سيعمل على الدفع نحو إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك احترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة.

ومن المقرر، أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيرس، بمداخلة عبر الفيديو.

ولأول مرة ستشارك حكومة الوحدة في المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية.

وقبل أيام تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش حول مؤتمر برلين الثاني.

وأكد الجانبان، على أهمية ضمان إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر 2021، والحاجة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار بكل بنوده، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وتمهيدًا للمؤتمر عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، سلسلة مشاورات مع مسؤولين رفيعي المستوى على الصعيدين الوطني والدولي، لحشد المزيد من الدعم للعملية السياسية متعددة المسارات التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها الليبيون.