حمودة: هناك ترتيبات مهمة من أجل الذهاب إلى الانتخابات حمودة : نتطلع لدعم المسار السياسي من قبل القوى الدولية الصديقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن الذهاب إلى الانتخابات في يوم 24 ديسمبر، وفقا لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، يتطلب خروج المرتزقة، وفتح الطريق الساحلي.

حمودة أشار – في مداخلة هاتفية لقناة “العربية” السعودية – إلى بعض الترتيبات المهمة من أجل الذهاب إلى الانتخابات في موعدها نهاية العام؛ تتمثل في وضع القاعدة الدستورية والتوصل إلى خارطة طريق جديدة.

ولفت إلى أهمية حشد ما وصفها بـ”القوى الدولية الصديقة” لدعم المسار السياسي في ليبيا، حتى بلوغ موعد 24 ديسمبر لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.