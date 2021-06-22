حفتر يلتقي وكيل وزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية بعد زيارته الأخيرة لطرابلس .. حفتر يناقش مع قعيم عدة ملفات تتعلق بالوضع الأمني

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية، فرج قعيم، مساؤ اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر القيادة العامة بمدينة الرجمة .

وشهد اللقاء مناقشة عدة من الملفات التي تتعلق بالوضع الأمني في البلاد، إذ اطلع وكيل وزراه الداخلية المشير حفتر على الترتيبات الأمنية في ليبيا.

يشار إلى أن وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية نقيب فرج اقعيم وعدد من الضباط المرافقين له كانوا في زيارة لمدينة طرابلس في الثاني عشر من يونيو الجاري واستقبله وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين .

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمكتب السيد الوكيل بديوان الوزارة بطرابلس اليوم السبت الموافق 12 يونيو 2021م مناقشة عدد من المواضيع الأمنية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة المكونات التابعة للوزارة بكافة التراب الليبي لضمان انجاح سير العمل الأمني بين هذه المكونات .