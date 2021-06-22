حفتر يبحث مع بوشناف قضايا الأمن الوطني الليبي

22 يونيو، 2021 9:11 م
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حفتر وبوشناف
حفتر وبوشناف

أخبارليبيا24

بحث القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء مع مُستشار الأمن الوطني إبراهيم بوشناف القضايا الهامة المُتعلقة بالأمن الوطني الليبي.

وكان القائد العام للقوات المسلحة استقبل اليوم أيضًا وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية، فرج قعيم، بمقر القيادة العامة في الرجمة.

وشهد اللقاء مناقشة عدة من الملفات التي تتعلق بالوضع الأمني في البلاد، إذ اطلع وكيل وزراه الداخلية المشير حفتر على الترتيبات الأمنية في ليبيا.

22 يونيو، 2021 9:11 م
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