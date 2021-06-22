بوجواري يلتقي رئيسا بعثة مفوضية اللاجئين ومنظمة الغذاء العالمي لدى ليبيا

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التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، مع كل من رئيس بعثة مفوضية اللاجئين لدى ليبيا، جون بول كفالياري، ورئيسة منظمة الغذاء العالمي لدى ليبيا، رواد حلبي.

وبحث بوجواري مع رئيس بعثة مفوضية اللاجئين لدى ليبيا أوجه التعاون فيما يتعلق بمساعدة ودعم النازحين في المُخيمات وخارجها ومراكز إيواء المهاجرين والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية والمُساعدات الإنسانية لمحتاجيها من الفئات المستحقة ودعم وتطوير البنية التحتية في مختلف المجالات.

كما بحث مع رئيسة منظمة الغذاء العالمي لدى ليبيا البرامج المتعلقة ببرامج التدريب وإقامة المشاريع الصغرى والعمل على تنفيذ برنامج تدريب وتطوير للعناصر البشرية العاملة في مجال الخدمات المحلية.

وأكدت البلدية أن بوجواري، أكد استعداد بلدية بنغازي للتعاون التام في المجالات سالفة الذكر بما يخدم المصلحة العامة ويدعم تطوير مستوى الخدمات في البلدية.