الهجرة الدولية ترحب بإطلاق سراح مصريين محتجزين في طرابلس

أخبار ليبيا24

رحّبت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة الدولية للهجرة، كارميلا غودو، بإطلاق سراح 90 مهاجرًا مصريًا كانوا محتجزين منذ الجمعة الماضية في مقر الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس.

وقالت غودو، مغردة على تويتر، إن “إطلاق سراح عدد من المواطنين المصريين المهاجرين المحتجزين في ليبيا تطور مرحب به”.

وأضافت، أن “المنظمة الدولية للهجرة ستواصل الدعوة إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي في ليبيا من خلال إنشاء عمليات المراجعة القضائية”.

جاء ذلك بعدما أعلن، الإثنين، السفير المصري لدى ليبيا، محمد ثروت سليم، إطلاق المهاجرين المصريين بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأعرب السفير، عن شكره لوزارة الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في إتمام إجراءات خروج المصريين، البالغ عددهم نحو 90 شخصًا.