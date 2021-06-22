الهجرة الدولية ترحب بإطلاق سراح مصريين محتجزين في طرابلس

22 يونيو، 2021 10:01 ص
18
المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة الدولية للهجرة كارميلا غودو

أخبار ليبيا24

رحّبت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة الدولية للهجرة، كارميلا غودو، بإطلاق سراح 90 مهاجرًا مصريًا كانوا محتجزين منذ الجمعة الماضية في مقر الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس.

وقالت غودو، مغردة على تويتر، إن “إطلاق سراح عدد من المواطنين المصريين المهاجرين المحتجزين في ليبيا تطور مرحب به”.

وأضافت، أن “المنظمة الدولية للهجرة ستواصل الدعوة إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي في ليبيا من خلال إنشاء عمليات المراجعة القضائية”.

جاء ذلك بعدما أعلن، الإثنين، السفير المصري لدى ليبيا، محمد ثروت سليم، إطلاق المهاجرين المصريين بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأعرب السفير، عن شكره لوزارة الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في إتمام إجراءات خروج المصريين، البالغ عددهم نحو 90 شخصًا.

 

 

الوسوم
22 يونيو، 2021 10:01 ص
18

مقالات ذات صلة

ليبيا- ميناء الحريقة

رسو ناقلة في ميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط الخام

22 يونيو، 2021 12:14 م
أخبار ليبيا 24

الدبيبة يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين الثاني

22 يونيو، 2021 11:42 ص
أرشيف- مؤتمر برلين حول ليبيا

خروج القوات الأجنبية والانتخابات.. أبرز ملفي مؤتمر برلين 2 حول ليبيا غدا

22 يونيو، 2021 11:23 ص
ليبيا- بلدية بنغازي

بوجواري يلتقي رئيسا بعثة مفوضية اللاجئين ومنظمة الغذاء العالمي لدى ليبيا

22 يونيو، 2021 9:37 ص
زر الذهاب إلى الأعلى