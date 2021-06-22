اللافي: التعاون مع المنظمات الأجنبية تنظمه قواعد وقوانين محلية لا حياد عنها

22 يونيو، 2021 9:20 ص
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ليبيا- نائب رئيس المجلس الرائاسي عبدالله اللافي

أخبار ليبيا24

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، على أن التعاون مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية محكوم بقوانين ونظم محلية ولا يمكن تجاوزها.

وشدد اللافي، على أن القوانين والنظم والقواعد المحلية في الشأن لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، حيث كتب اللافي: إن “التعاون مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية، تنظمه قوانين وقواعد ونظم محلية، تحفظ سيادة الدولة ومصالحها، وهي مبادئ لا حياد عنها ويجب احترامها”.

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22 يونيو، 2021 9:20 ص
23

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