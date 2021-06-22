العامة للكهرباء تكشف أسباب زيادة العجز وطرح الأحمال

أخبارليبيا24

كشفت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء أن عطبًا بأحد خطوط نقل الطاقة الرئيسية (عين زارة / بئر الأسطى) ميلاد ترتب عنه زيادة في العجز واشتغال منظومة طرح الأحمال الآلي وزيادة ساعات طرح الأحمال.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن هذا العطب تسبب في خروج عدد من وحدات التوليد بمحطات (الخمس الغازية – جنوب طرابلس الغازية – الزاوية المزدوجة – الرويس الغازية) بقيمة إجمالية (1200) ميغاوات.

وأشارت الشركة العامة لكهرباء إلى أنه جاري العمل من قبل فرق الصيانة لصيانة الدائرة المعطوبة وكذلك إعادة تشغيل وحدات التوليد بمحطات الإنتاج للدخول بها على الشبكة العام