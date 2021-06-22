الصور يبحث ظاهرة التعدي على أملاك الدولة

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بحث النائب العام الصديق الصور، الإثنين مع وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة أبوبكر الغاوي تنامي ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وأشار الصور إلى أن التعدي إما بتعمد الانتفاع بها من قبل البعض بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة أم بالظهور على بعضها بمظهر المالك والتصرف فيها ببيعها لآخرين اتكالا على سند تنفيذي صدر بعد التقدم للجهة المصدرة بمستندات لا تعكس حقيقة الواقع.

وأكد أن هذا الواقع قد ازداد سوءا بشكل يستدل منه على عدم قيام منظومة الضبط القضائي والإداري بعملها على الوجه الأمثل الذي يحول دون المساس بحرمة وقدسية الأملاك العامة.

وطالب النائب العام جهة الإدارة بضرورة التقيد بالأحكام الناظمة للتخطيط العمراني وعلى وجه الخصوص قواعد إزالة البناء المخالف بالطريق الإداري.

وفي موضع آخر أكد الصور على موجب اضطلاع وزارة الإسكان والمرافق وجهاز الحرس البلدي وجهاز الشرطة الزراعية ومصلحة أملاك الدولة ومصلحة التخطيط العمراني بدورها المحدد بمنظومة حماية أملاك الدولة.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها بما في ذلك المشاريع الزراعية والأراضي التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة مع بدل العناية اللازمة للحيلولة دون المساس بالمخطط التفصيلي والالتزام بتطبيق القواعد القانونية المقررة للمخططات بما يحقق الغاية من سنها.

وطلب النائب العام من المجتمعين موافاته بتقرير يفصل حالات التعدي التي تعرضت له أملاك الدولة خلال السنوات الماضية لمباشرة إجراءات التحقيق حيالها.

وأصدر تعليماته التي تقضي بوقف عمليات البناء ظاهرة المخالفة التي تتم على أراضي المشاريع الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وأكد الصور على ضرورة معالجة مسألة أملاك الوقف التي صدرت بشأنها قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة بما يسهم في استقرار الأوضاع بشأنها.

وشدد على ضرورة التصدي لظاهرة التعدي على أملاك الدولة عبر العمل بشكل مؤسسي قائم على التعاون مع تهيؤ النيابة العامة للممارسة أعمالها الرامية إلى رد فعل المساس بالأملاك المشمولة بالحماية الجنائية.