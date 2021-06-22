الدبيبة يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين الثاني

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توجّه رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، رفقة وفد حكومي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا والذي سيعقد يوم غد الأربعاء.

وهذه هي المرة الأولى التي ستشارك فيها الحكومة في المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية.

ويعقد المؤتمر يوم غد الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات أبرزها الانسحاب الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد وتقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها بالـ24 من ديسمبر.