استمرار ارتفاع درجات الحرارة ومركز الأرصاد الجوية يحذر

أخبارليبيا24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء المواطنين جميعًا من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة.

وشدد المركز عبر حسابه على “فيسبوك” على كبار السن والأطفال عدم التعرض للشمس في فترة الذروة من منتصف النهار إلى الخامسة مساءا.

وأكد مركز الأرصاد الجوية أن الارتفاع على درجات الحرارة كان واضحا وملموسا على كافة المدن الغربية خلال هذا اليوم مع استمرار هذا الارتفاع يوم الغد.

وأوضح المركز أن ارتفاع درجات الحرارة سوف يشمل حتى المدن الشرقية ولكن بشكل أقل من المدن الغربية، موضحًا أن المدن الجنوبية تتجاوز درجات الحرارة 38 درجة مئوية.

وكان وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى محمد المقريف، منح اليوم الثلاثاء، مراقبات التربية والتعليم السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أن القرار يأتي حماية للطلاب وحفاظا على سلامتهم، مشترطة ألا تتجاوز مدة إيقاف الدرسة يومين اثنين.