وزير المواصلات يبحث مع السفير التركي تشغيل الرحلات الجوية بأسرع وقت ممكن

21 يونيو، 2021 8:13 م
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وزير المواصلات والسفير التركي
وزير المواصلات والسفير التركي

أخبارليبيا24

ناقش وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي مع سفير جمهورية تركيا كنعان يالمز اليوم الإثنين إعادة تشغيل الخط الجوي للرحلات الجوية التركية بين البلدين بأسرع وقت ممكن.

وحث الشهوبي عقب استقباله السفير التركي في مقر الوزارة في العاصمة طرابلس على المساعدة لرفع الحظر الجوي عن الأجواء الليبية.

واتفق الجانبان على تحديث المنظومات ومعدات الطيران المدني التي تتطلب معايير عالية في الأمن والسلامة المهنية وكذلك تدريب وتأهيل أطقم الملاحة الجوية وفق المعايير الدولية للطيران المدني.

وأكد وزير المواصلات على ضرورة عودة الشركات التركية للعمل للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا بالمناطق المتضررة جراء الحروب.

ودعا الشهوبي السفير التركي لزيارة المحطة البحرية للركاب مصراتة وذلك في السعي لفتح خط بحري مصراتة – تركيا.

يشار إلى أن لجنة التدقيق التي قامت بزيارة لمطار معيتيقة الدولي ومطار مصراتة الدولي قدمت تقريرًا في وقت سابق، يخص النواحي الأمنية والفنية والأمن السلامة المهنية.

21 يونيو، 2021 8:13 م
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