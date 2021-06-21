وزير المواصلات ببحث مع عميد طبرق احتياجات المطار المدينة لتفعيله استئناف عمل الشركة الإيطالية لاستكمال صالة الركاب التي تجهز في شهر سبتمبر المقبل

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث اليوم رئيس ديوان وزارة المواصلات بالمنطقة الشرقية مرعي عقيلة المهدي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية المشاريع المتعثرة بمطار طبرق الدولي من صالة الوصول والهبط ومايحتاجه من صيانة .

وزار رئيس ديوان وزارة المواصلات مطار طبرق للوقوف على احتياجات المطار ومتابعة المشاريع المنفذة وما تحت التنفيذ وحل العراقيل والمشاكل التي تواجه بعض المشروعات.

كما ناقش مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مشاريع الطرق والكباري داخل نطاق البلدية .

وأكد رئيس ديوان وزارة الحكم المحلي على التجهيزات والاحتياجات واستئناف عمل الشركة الإيطالية لاستكمال صالة الركاب والتي تجهز في شهر سبتمبر المقبل .

ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة وزير المواصلات إلى طبرق الأيام الماضية .