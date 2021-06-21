وزير العمل: نسعى لتطبيق الحوكمة الرشيدة لرفع كفاءة العاملين بالدولة

أخبارليبيا24- خاص

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا اليوم الإثنين على ضرورة تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة.

وأوضح الرضا أثناء ورشة عمل انطلقت اليوم بفندق دار السلام بمدينة طبرق أن هذا نظام عالمي يجب أن يطبق في ليبيا من شأنه رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري في القطاع العام والخاص.

وأكد وزير العمل أن هذا النظام يوفر العدالة بين الموظفين لتولي القيادة الإدارية للحصول على جودة عالية في الأداء وهذا لا يتأتى إلا بتطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في كل المجالات في كل الأقسام الإدارية.