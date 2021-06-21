ندوة ببنغازي تخرج بتوصيات مهمة حول الجريمة الإلكترونية

أخبار ليبيا24- خاص

خرجت ندوة “الجرائم الإلكترونية بين التقنية والقانون” التي نظمها ومركز البحوث والاستشارات جامعة بنغازي وكلية تقنية المعلومات جامعة بنغازي بـ 13 توصية مهمة في مجال الجريمة الإلكترونية.

وأوصت الندوة التي، الخميس، بمشاركة قسم الجنائي كلية القانون جامعة بنغازي ومديرية أمن بنغازي، بأهمية وعي الضحية باعتبار أن جهله عامل من عوامل زيادة الجريمة الإلكترونية.

كما أوصت بوجوب أن تكون الحماية الوقائية من الجرائم الإلكترونية شمولية التدابير والآليات، إضافة إلى ترسيخ ثقافة حماية المستخدم للأنترنت بوصفها جزء من حماية حقوق المستهلك.

وأكدت الندوة على أن أغلب النماذج الجنائية التقليدية لا تنطبق على هذه الجرائم المستحدثة في الواقع الإنساني.

كما أكدت أن أمن الفضاء الإلكتروني “السيبراني” جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني للدولة الليبية والأمن الدولي الإنساني.

وأوصت الندوة، بإدراج الجرائم الإلكترونية في تطبيقات البلاغات الجنائية والاهتمام بإدارة الاحصاء والتسجيل الجنائي بجهاز المباحث الجنائية.

ودعت الندوة إلى تدريب وتطوير مأموري الضبط القضائي، لتأهيلهم للتصدي لهذا الإجرام المستحدث الخطير.

وشددت على تذليل الصعوبات الفنية في طريق إثبات هذا النوع من الجرائم من خلال الاستعانة الإلزامية بالخبرة الفنية المختصة.

ومن التوصيات التي أوصت بها الندوة، هو فرض رقابة رسمية على “الفضاء السيبراني” وحجب المواقع المُخلة بالنظام العام والآداب العامة بوصفه إجراء احترازي دون حاجة لحكم قضائي.

وأوصت الندوة، كذلك بتشكيل لجنة فنية من ذوي الاختصاص القانوني والتقني والأمني لمراجعة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعروض على السلطة التشريعية.

وفي هذا المجال أكد الندوة على أهمية استحداث إدارة عامة للجرائم الإلكترونية ونيابة متخصصة وقضاء متخصص.

كما أوصت بمنح موظفي شركات الاتصالات وغيرهم من بعض الفنيين صفة مأمور الضبط القضائي فيما يخص الجرائم الإلكترونية

وفي الختام أكدت الندوة على إحالة هذه التوصيات وكذلك توصيات الورقات العملية في الندوة إلى مجلس النواب عن طريق المستشار القانوني للمجلس.