قائد “أفريكوم” يبحث مع الحداد انسحاب القوات الأجنبية

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التقى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفن تاونسند بممثلي حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وناقش تاونسند مع رئيس أركان الجيش الليبي اللواء محمد الحداد خلال اجتماعهما ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا على الفور.

واستعرض قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا رئيس أركان الجيش الليبي الجهود الجارية لتوحيد المؤسسات العسكرية الليبية.

يشار إلى أن لقاء رئيس أركان الجيش الليبي اللوا محمد الحداد وقائد القيادة الأمريكية في أفريقيا ، الجنرال ستيفن تاونسند ، كان خلال زيارته للمغرب لحضور الحفل الختامي لتمرين الأسد الأفريقي 21 والتقى عدد من قادة الدفاع الأفارقة في الفترة من 17 إلى 19 يونيو.