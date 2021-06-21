ضبط تشكيل عصابي في بنغازي يسرق كوابل الكهرباء

أخبارليبيا24

كشف مكتب الإعلام الأمني لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية أن عناصر الشرطة الكهربائية تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي من جنسيات أجنبية مُختلفة يقومون بسرقة كوابل الكهرباء بمدينة بنغازي

وأضاف مكتب الإعلام أن أعضاء الشُرطة قاموا من خلال كمين محكم بالإيقاع بهذه المجموعة التي تتكون من رئيس التشكيل وتسعة أشخاص بعد مراقبتهم أثناء سرقة عدد من كوابل الكهرباء من المزارع بمنطقة سيدي فرج.

وأكد مكتب الإعلام الأمني أنه تم ضبط مركبة نوع “كيا” تُستعمل لنقل المسروقات والتي قدرت ليوم واحد فقط بـ “33” لفة من النُحاس المُستخدم لتوصيل الكهرباء لمنازل المواطنين.

وذكر المكتب أن أحد العناصر تعرض لإصابة بسلاح أبيض على مُستوى اليد جراء اشتباك مع أحد أفراد التشكيل نُقل على إثرها للمشفى لتلقي الإسعافات.

وأفاد مكتب الإعلام أن وزارة الداخلية تُدين وتستنكر هذه الاعتداءات على خُطوط التيار الكهربائي والتي تسببت في انقطاع الكهرباء على عدد من المناطق وتنوه بأن يد القانون ستطال كل مُجرم مُفسد يعبث بحقوق الليبيين ويُساهم في معناتهم.