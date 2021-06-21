صنع الله والسفير التشيكي يبحثان التعاون في مجال النفط والغاز

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع سفير جمهورية التشيك لدى ليبيا، جان فيتال، توطيد سبل التعاون المشترك في مجال النفط والغاز.

وبحسب بيان المؤسسة، ناقش اللقاء العديد من المواضيع، كان أبرزها توطيد سبل التعاون المشترك في مجال النفط والغاز، خاصةً بعد استقرار الأوضاع الأمنية بشكل مشجع، مما سيسمح بعودة الشركات العالمية للاستثمار والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس،تم بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط صلاح بن علي.