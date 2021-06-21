دراه يؤكد لأخبار ليبيا 24 استلام الداخلية للبوابات الأمنية بالطريق الساحلي

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم غرفة عمليات سرت-الجفرة، العميد عبد الهادي دراه، إن قواتهم سلّمت وزارة الداخلية البوابات الواقعة بالطريق الساحلي في نطاق سيطرتهم.

وأوضح دراه، لأخبار ليبيا 24، أن اللجنة العسكرية المشتركة واللجنة الفرعية باللجنة، قامت بحضور وكيل وزارة الداخلية بزيارة البوابة التي تم فتحها يوم أمس من قبل رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف دراه، أن وزارة الداخلية تسلّمت البوابة من قواتنا، وفي انتظار فتح الطريق من الطرف الآخر.

يأتي ذلك، فيما أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة، اللواء مصطفى يحي، لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم، إن اللجنة انتقلت إلى الطريق الساحلي للوقوف لأول مرة على الحالة الفنية وأماكن تمركز الوحدات الأمنية.

وقال يحي، إن اللجنة التقت اليوم بلجنة الترتيبات الأمنية وسُمح لها بالبدء في تجهيز البوابات، مشيرًا إلى النقاش في الاجتماع تركز على الاجراءات الأمنية المتخذة.