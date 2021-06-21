حصري: هذا ما شدد عليه اللواء مصطفى يحي بشأن التصريحات حول وقف إطلاق النار

أحبار ليبيا24- حصري

شدد، عضو اللجنة العسكرية المشتركة، اللواء مصطفى يحي، في تصريح لأخبار ليبيا24، اليوم الإثنين، على أن التصريحات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار هو من صلاحيات اللجنة العسكرية.

وقال يحي، في حديث على الهاتف مع أخبار ليبيا24، إنه ليس من حق أي شخصية أخرى سواء كانت رسمية أو عادية أن تدلي بأي تصريحات حول عمل اللجنة العسكرية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك بعد أن أعلن رئيسا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، الأمر الذي اعتبرته القيادة العامة للقوات المسلحة محاولة للقفز على جهود اللجنة العسكرية.

وأكد يحيى، أن جميع المعلومات التي تتعلق بوقف إطلاق النار، وما يتعلق بها يفترض أن تأخذ من اللجنة العسكرية المشتركة.

وأضاف يحي، أن “الطريق الساحلي ليس بابًا يُفتح ونسير من خلاله بشكل اعتيادي”، لافتًا إلى أن المنطقة كانت منطقة عمليات عسكرية، وبالتالي فإن أخذ الموافقة بفتحها أمر ضروري.

وقال يحي، “كُنّا نعمل على تأكيد الموافقة وتحصلنا عليها”، مؤكدًا أن اللجنة باشرت في الإجراءات العملية لفتح الطريق الساحلي بشكل فعلي على الأرض.