جلد مواطن في طرابلس بتهمة شرب الخمر

أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب المدعي العام العسكري، اليوم الاثنين، تنفيذ عقوبة الجلد حداً بساحة مقر إدارة الشرطة العسكرية بطرابلس، على مواطن بتهمة شرب الخمر.

وبحسب بيان المكتب عبر صفحته بـ فيسبوك، نفذت العقوبة يوم الخميس الماضي، بحضور الطبيب المختص وعضو النيابة العسكرية وطائفة من الجمهور، حيث جلد المواطن ثمانون جلدة.

وقال منطوق الحكم، الصادر عن الدائرة الأولى بالمحكمة العسكرية الدائمة بطرابلس، “المعاقبة بالجلد ثمانون جلدة حداً عن التهمة الأولى المسندة إليه وتغريمه مبلغاً وقدره ألف دينار عن التهمة الثانية”.