النجار يدعو لعدم إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا إلى حين الإعلان عن بدئها

أخبار ليبيا24

وجه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، اليوم الإثنين، خطابًا إلى المدراء التنفيذيون لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالبلديات.

ودعا النجار، في الخطاب، إلى الالتزام بالاستمرار في تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى فقط، إلى حين الإعلان بعد عن البدء في الجرعة الثانية.

وأكد النجار، أن هذا الأمر يأتي في إطار استمرار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ولضمان الحملة بالشكل المطلوب وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التسييرية للحملة ووفقا لتوصيات اللجنة العلمية للمركز وتنفيذا للاستراتيجيات الموصي بها لمكافحة الوباء بالطريقة الأمثل باعتماد إعطاء الجرعة الأولى لعدد أكبر من المواطنين ولمدة أطول للحصول على مناعة مجتمعية بشكل أسرع.

وشدد النجار على المدراء التنفيذيون لحملة التطعيم بألا يتم البدء بالجرعة الثانية إلى أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق وإلى حين صدور توصيات اللجنة العلمية لمكافحة جائحة کورونا بالخصوص.