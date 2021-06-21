المسماري: فتح الطريق الساحلي محاولة للقفز على جهود لجنة 5+5

21 يونيو، 2021 2:08 م
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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري

أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة فتح الطريق الساحلي، يعد محاولة للقفز على جهود اللجنة العسكرية.

وأوضح المسماري في تصريحات تلفزيونية، أن تلك المحاولات تنطوي على خلفية اتفاقات بين الحكومة والميليشيات لفتح الطريق الساحلي لعدة ساعات.

وأشار المسماري إلى أن ما فعله الدبيبة بإعلان فتح الطريق الساحلي، يمثل احتفالية مدفوعة الثمن في محاولة لسرقة جهود لجنة 5+5.

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21 يونيو، 2021 2:08 م
46

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