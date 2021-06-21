اللواء مصطفى يحي يكشف لأخبار ليبيا24 مستجدات فتح الطريق الساحلي

أخبار ليبيا24- حصري

أكد، عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اللواء مصطفى يحي، في تصريحات أدلى بها لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن اللجنة قررت الانتقال إلى الطريق الساحلي والوقوف لأول مرة على الحالة الفنية وأماكن تمركز الوحدات الأمنية.

جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع وفدا اللجنة العسكرية المشتركة ووفد البعثة الأممية، اليوم، في مقر اجتماع اللجنة الدائم بمدينة سرت.

وأفاد يحي، أن أماكن تمركز الوحدات هي نقاط تماس بين القوات.

وقال يحي، إن اللجنة التقت اليوم بلجنة الترتيبات الأمنية وسُمح لها بالبدء في تجهيز البوابات، مشيرًا إلى النقاش في الاجتماع تركز على الاجراءات الامنية المتخذة.

وأضاف يحي، أن اللجنة وصلت إلى نقطة بوابة الخمسين والتقت مع لجنة الترتيبات الأمنية وسمحت لها بالبدء في تجهيز البوابات.

وشدد يحي على أن أي معلومات تتعلق بوقف إطلاق النار يفترض أن تصدر عن اللجنة العسكرية المشتركة فقط، وليس من حق أي شخصية أخرى رسمية كانت أو غير رسمية.

واجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة بعد يوم واحد من إعلان حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب واحد فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة.

هذا الإعلان، اعتبرته القيادة العامة للقوات المسلحة، محاولة للقفز على جهود اللجنة العسكرية، إذ أكد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة فتح الطريق الساحلي، يعد محاولة للقفز على جهود اللجنة العسكرية.

واعتبر المسماري، في تصريحات تلفزيونية أن تلك المحاولات تنطوي على خلفية اتفاقات بين الحكومة والميليشيات لفتح الطريق الساحلي لعدة ساعات.

وأكد المسماري، إن إعلان فتح الطريق الساحلي، من جانب الدبيبة، يمثل احتفالية مدفوعة الثمن في محاولة لسرقة جهود اللجنة العسكرية.

وفتح الطريق الساحلي هو أحد بنود اتفاق وقف النار الذي تعمل اللجنة العسكرية على تنفيذه منذ إعلان الاتفاق في 23 أكتوبر 2020 برعاية أممية.

ويشمل الاتفاق على انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا خلال 3 أشهر من تاريخ توقيعه، الأمر الذي لم يتم تنفيذه حتى اليوم على أرض الواقع.