العمامي: الطريق الساحلي لن يفتح إلا بعد التأكد من سلامته

أخبار ليبيا24

أكد رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة، اللواء أمراجع العمامي، في تصريحات اليوم الإثنين، إن فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة لن يفتح إلى حين إنهاء الإجراءات الأمنية من أجل سلامة المواطنين.

جاء ذلك في تسجيل مصور عقب إنهاء اللجنة العسكرية، اليوم الإثنين، لزيارة ميدانية للطريق الساحلي، رفقة وفد البعثة الأممية للاطلاع على الإجراءات والترتيبات المتخذة بشأن فتح الطريق الساحلي.

وشدد العمامي، على أن اللجنة العسكرية هي المعنية بفتح الطريق الساحلي، بعد التأكد من إنهاء الإجراءات كافة لذلك.

وقال، إن اللجنة العسكرية حريصة على فتح الطريق أمام المواطنين، لكنها حريصة أكثر على سلامة المواطنين أثناء تحركهم.

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، فتح الطريق الساحلي.