العمامي: الطريق الساحلي لن يفتح إلا بعد التأكد من سلامته

21 يونيو، 2021 6:59 م
34
ليبيا- رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة اللواء أمراجع العمامي

أخبار ليبيا24

أكد رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة، اللواء أمراجع العمامي، في تصريحات اليوم الإثنين، إن فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة لن يفتح إلى حين إنهاء الإجراءات الأمنية من أجل سلامة المواطنين.

جاء ذلك في تسجيل مصور عقب إنهاء اللجنة العسكرية، اليوم الإثنين، لزيارة ميدانية للطريق الساحلي، رفقة وفد البعثة الأممية للاطلاع على الإجراءات والترتيبات المتخذة بشأن فتح الطريق الساحلي.

وشدد العمامي، على أن اللجنة العسكرية هي المعنية بفتح الطريق الساحلي، بعد التأكد من إنهاء الإجراءات كافة لذلك.

وقال، إن اللجنة العسكرية حريصة على فتح الطريق أمام المواطنين، لكنها حريصة أكثر على سلامة المواطنين أثناء تحركهم.

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، فتح الطريق الساحلي.

 

الوسوم
21 يونيو، 2021 6:59 م
34

مقالات ذات صلة

وزير العمل علي العابد الرضا

وزير العمل: نسعى لتطبيق الحوكمة الرشيدة لرفع كفاءة العاملين بالدولة

21 يونيو، 2021 9:36 م
الحداد وقائد أفريكوم

قائد “أفريكوم” يبحث مع الحداد انسحاب القوات الأجنبية

21 يونيو، 2021 8:47 م
وزير المواصلات والسفير التركي

وزير المواصلات يبحث مع السفير التركي تشغيل الرحلات الجوية بأسرع وقت ممكن

21 يونيو، 2021 8:13 م
فرج أقعيم

أقعيم يصدر قرارًا بشأن العمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا

21 يونيو، 2021 7:49 م
زر الذهاب إلى الأعلى