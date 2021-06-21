العر يتوّج بفضية بطولة البحر المتوسط للشطرنج

21 يونيو، 2021 5:07 م
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أخبار ليبيا24

توّج لاعب الشطرنج الليبي علي العر بالقلادة  الفضية لفارق نصف نقطة عن الفائز بالميدالية الذهبية، في بطولة البحر المتوسط للشطرنج الخاطف والتي أقيمت فعالياتها بالجبل الأسود.

وشهدت البطولة مشاركة 34 متسابقًا من 13 دولة متوسطية، من بينهم أستاذ دولي كبير “جي أم”  و 5شطرنجيين يحملون لقب أستاذ دولي”آي أم”  و8 يحملون لقب أستاذ اتحادي “إف أم”  وشطرنجي مرشح لنيل لقب أستاذ اتحادي  “سي أم”.

وتوّج بذهبية البطولة الأستاذ الدولي نادريم من كوسوفو، صاحب التصنيف 2486، حيث وجمع في رصيده 7.5 نقطة وبفارق نصف نقطة عن علي العر المصنف 2131.

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21 يونيو، 2021 5:07 م
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