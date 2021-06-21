“الدرسي” يؤكد أن تحركات الجيش في الجنوب تهدف إلى مواجهة العناصر الإرهابية

21 يونيو، 2021 12:51 م
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أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن تحركات الجيش جاءت لمواجهة العناصر الإرهابية في جنوب غربي البلاد، مشيرا إلى أن الجيش اكتسب شرعيته من البرلمان المنتخب من الشعب الليبي.

وأوضح الدرسي في تصريحات صحفية، أن نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ندد بالعرض العسكري الذي قام به الجيش في ذكرى انطلاق عملية الكرامة، رغم أنهم يحضرون تخريج الدفعات لرئاسة أركان المنطقة الغربية، وهو ما يؤكد أن الرئاسي لا يقف على مسافة واحدة بين جميع الفرقاء الليبيين.

الدرسي أكد أن تحركات الجيش في الجنوب كانت إيجابية؛ إذ وصلت إلى مراحل متقدمة في تمشيط المنطقة، لافتًا إلى أن السلاح الجوي قصف مناطق للإرهابيين في جبال الهروج في عمق الصحراء بين ليبيا والنيجر وتشاد.

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21 يونيو، 2021 12:51 م
39

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