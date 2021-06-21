الدبيبة ينعى الناشطة “آمال التاورغي”

أخبار ليبيا 24

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الناشطة الحقوقية آمال بركة التاروغي، من مدينة تاورغاء والتي توفيت إثر حادث سير خلال مشاركتها افتتاح الطريق الساحلي.

وقال الدبيبة في تغريدة له على عبر تويتر، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة الناشطة الحقوقية، آمال بركة، من مدينة تاورغاء والتي فقدناها إثر حادث سير أليم عند مشاركتها في افتتاح الطريق بين مصراتة وسرت ، غمدها الله بواسع رحمته ونتمنى الشفاء العاجل لزميلاتها من فريق حملة نساء ليبيا”.

وكان قد توفيت الناشطة الحقوقية والاجتماعية “أمال بركة التاورغي”، عقب مشاركتها في المراسم الأولية لفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب جراء حادث سير أليم.

وقالت المصادر – لوكالة أخبار ليبيا 24 – ، إن بركة أبت إلا تكون حاضرة، في فتح الطريق الساحلي الذي كان شعرة “تقسيم الوطن”، وكانت مدافعة على قضية تهجير أهالي تاورغاء ومطالبة بالعودة إلى مدينتها، حتى عادت إليها تحمل الكثير من الآمال، وتدعو الأهالي إلى العودة لتدب الحياة فيها كما في سابق عهدها .

وأوضحت المصادر، أن “بركة” كانت من أوائل المرحبين بالحوار وللصلح والسلم ونبذ الخلاف، مشيرة إلى إصابة رفيقاتها جراء الحادث .

وكانت الفقيدة قد أسست قبل عقدين زمنيين، مؤسسة الأسر المنتجة تاورغاء، والتي تعمل على قضية وطنها الأصغر، وتنتقل بين مدن ليبيا كرحالة من أجل حقوق الإنسان .

وكان أول نشاط قامت به الفقيدة “آمال مفتاح بركة” هو تأسيس مؤسسة “الأسر المنتجة” للاهتمام بمنتوجات مدينتها من أشغال يدوية ونحوها، قبل أن يتحول اهتمام المؤسسة إلى الاهتمام بالأسرة نفسها لا منتجاتها فحسب.

وتقلدت “بركة” منصب مسؤول ملف المرأة في المجلس المحلي لمدينتها منذ أواخر العام 2012م وحتى يومنا هذا، وكانت تصر على أنها ستبذل كل جهدها من أجل استرداد الحقوق لأصحابها.