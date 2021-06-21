الخطوط الأفريقية تستأنف رحلاتها إلى مطاري سبها وقرطاج

21 يونيو، 2021 4:42 م
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ليبيا-الخطوط الجوية الأفريقية

أخبار ليبيا24

استأنف الخطوط الأفريقية رحلاتها الجوية إلى مطاري سبها وقرطاج بتونس بعد توقفها لسنوات.

وفي تصريح لأخبار ليبيا24 قال مدير مكتب العلاقات بالشركة معز بن إسماعيل، اليوم الإثنين، إن الرحلات عادت من مطار مصراتة إلى مطار سبها بعد توقف دام لحوالي 7 سنوات.

وقال بن إسماعيل، إن الرحلات ستسير وفقاً لجدول الرحلات، لافتاً أن الرحلة التي قصدت سبها من مطار مصراتة هبطت فعلياً وسط أجواء احتفالية.

وأكد بن أسماعيل، أنه تم استئناف رحلات الشركة إلى مطار قرطاج بتونس بعد توقف دام لعام واحد.

وأشار إلى أن الرحلات ستكون بمعدل ست رحلات أسبوعياً من مطار معيتيقة بطرابلس وأربع رحلات من مطار بنينا ببنغازي وثلاث رحلات من مطار مصراتة.

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21 يونيو، 2021 4:42 م
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