الاتحاد الأوروبي يُقر تعديلا جديدا لفرض العقوبات ضد معرقلي الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قرر المجلس الوزاري الأوروبي تعديل نظام عقوباته المعمول به حالياً في الملف الليبي، آخذاً بعين الاعتبار تطورات الوضع في البلاد.

وأكدت وكالة آكي الإيطالية، أن التعديل الجديد، يفتح الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية تُتهم غربياً بالقيام بتصرفات تعرقل إجراء انتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بركا خارطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار الوطني السياسي الليبي تتضمن، من بين إجراءات أخرى، عقد انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وينص نظام العقوبات الحالي المعمول به أوروبياً تجاه ليبيا على فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.

يذكر أن التعديل الجديد يأتي للتعامل في محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي لدفع الأطراف الليبية المختلفة إلى تنحية خلافاتها وعدم القيام بتصرفات تهدد عملية الاقتراع وتنفيذ خارطة الطريق.